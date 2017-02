Governo lança concurso com 32 vagas para médicos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) torna pública a realização de concurso para preenchimento de 32 vagas para médicos em oito especialidades para o quadro de funcionários efetivos da rede hospitalar estadual. Os médicos irão atuar em hospitais de referência em 11 municípios.

As vagas são para anestesiologista, pediatra, cirurgião pediátrico, neurocirurgião, neurologista, neurorradiologista e urologista. O salário para todas as especialidades será de R$ 8.474,91. O concurso será realizado sob a responsabilidade da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), por meio do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe).

Os candidatos aprovados serão lotados nas unidades de referência localizadas nos municípios nas regionais do Litoral (Parnaíba e Piripiri), Meio Norte (Campo Maior e Teresina), Semiárido (Valença do Piauí, Picos e Oeiras) e Cerrados (São Raimundo Nonato, Floriano, Uruçuí e Bom Jesus).

As inscrições serão realizadas no endereço http://nucepe.uespi.br, no período de 22 de fevereiro a 20 de março de 2017.

