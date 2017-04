Governo faz cessão de imóvel para UFPI em Parnaíba

O governo, através da Secretaria de Administração e Previdência, cedeu de forma gratuita o imóvel pertencente ao Estado, situado na Av. São Sebastião, nº 2.675, no Bairro Benedito, em Parnaíba, à Universidade Federal do Piauí para a implantação do Centro de Atendimento Comunitário. O Termo de Cessão de Uso foi assinado nesta segunda-feira (24) pelo secretário da SeadPrev, Franzé Silva, reitor da UFPI, José Arimatéia Dantas e pelo diretor do Campus de Parnaíba, Alexandre Oliveira.

A cessão de uso tem prazo de cinco anos a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos desde que haja manifestação por escrito pelas partes. O imóvel possui uma área de 4.024,88m², com perímetro de 359,44m.

Segundo o reitor da UFPI, José Arimatéia Dantas, além de abrigar o Centro de Atendimento Comunitário, o imóvel cedido vai ser utilizado para a construção do Centro de Educação Infantil e Biblioteca Comunitária, de um espaço onde ficarão integrados os Serviços Escolas de Fisioterapia, Psicologia e Biomedicina da UFPI e de uma Unidade Básica de Saúde.

O secretário Franzé Silva disse que é uma satisfação para o Estado poder colaborar com a comunidade acadêmica da UFPI. “O imóvel estava ocioso, sendo usado por desocupados. Agora, o lugar passa a ter uma nova finalidade e proveitosa tanto para quem trabalha e estuda na Universidade quanto para a população de Parnaíba”.

Fonte: CCOM