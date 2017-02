Governo envia ao Congresso texto para reduzir multa adicional em demissões

O presidente Michel Temer encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que elimina gradualmente a multa adicional do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), atualmente paga pelo empregador, em caso de demitir um funcionário sem justa causa. A mensagem de envio do texto para o Congresso foi publicada nesta sexta-feira (17) no “Diário Oficial da União”.