Governo vai destinar R$ 738 mil para a Serra da Capivara

Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) está formalizando mais um termo de parceria que irá beneficiar a Fundação Museu do Homem Americano (Fumdham). Estão sendo destinados recursos no valor de R$ 738 mil para custear as despesas com o Parque Nacional da Serra da Capivara.

O parque enfrenta sérias dificuldades deste 2014. A unidade de conservação, que é de responsabilidade do Instiuto Chico Mendes (ICMbio), autarquia em regime especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, não dispõe de recursos para garantir as despesas de conservação da infraestrutura que sustenta o acesso e a pesquisa em mais de mil grutas rupestres.

De acordo com o secretário Ziza Carvalho, o governador Wellington Dias e a vice-governadora Margareth Coelho estão empenhados em contribuir com a manutenção do parque, que tem importância como patrimônio mundial reconhecida pela Unesco. “A arqueóloga Niéde Guidon nos procurou e estamos buscando os meios possíveis para colaborar com a manutenção do Parque da Serra da Capivara, um patrimônio da humanidade”, ressalta o gestor.

O convênio firmado garante a transferência de recursos financeiros destinados à manutenção do parque e sua zona de amortecimento, constante do Plano de Trabalho e no Projeto Técnico aprovado pelo secretário Ziza Carvalho.

No ano passado, o governo concluiu a liberação de R$ 500 mil, por meio de convênio entre a Semar e a Fumdham.

