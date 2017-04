Governo do Estado lança guia e aplicativo Piauí Destinos

As belezas naturais e culturais do nosso estado estão retratadas no guia turístico Piauí Destinos, lançado nesta quinta-feira (6). A publicação traz dezessete cidades piauienses e destaca suas potencialidades a fim de fornecer informações importantes para quem for visitá-las, sejam turistas de dentro e de fora do estado. A edição é trilíngue: além do português, os tópicos estão em inglês e espanhol.

O coordenador de Comunicação do Estado, João Rodrigues Filho, explica que a iniciativa visa facilitar a divulgação das belezas piauienses. “A Coordenadoria de Comunicação tem como premissa divulgar as coisas positivas do Piauí. O nosso estado tem um potencial enorme no turismo, do litoral ao extremo sul, e é importante que todos saibam”, descreve.

O guia foi dividido em quatro grandes destinos:

1. Litoral, que contempla as cidades de Parnaíba, Luís Correia, Ilha Grande e Cajueiro da Praia;



2. Serras e Parques, com Piracuruca, Pedro II, Castelo do Piauí, Caracol, São Raimundo Nonato e Piripiri;



3. Cultura e Religiosidade, que inclui Campo Maior, Oeiras, Santa Cruz dos Milagres, Amarante, Floriano e Picos, e



4. Capital, que aborda Teresina.

A publicação tem ainda um mapa com as cidades listadas e as principais rodovias que cortam o estado. O guia será distribuído gratuitamente pela Secretaria de Estado do Turismo em campanhas voltadas para os turistas e também em estabelecimentos que fazem parte do trade turístico.

APP

Também foi lançado o aplicativo para celulares e dispositivos móveis Piauí Destinos. Nele estão informações das dezessete cidades que estão no guia, além de outras funcionalidades como traçar rota.

O diretor de Jornalismo da CCom, Allisson Bacelar, comenta que o aplicativo visa facilitar a vida do turista, que poderá acessá-lo facilmente. “A princípio, estão disponíveis dados sobre os municípios que estão no guia e a opção de traçar o rota até estas cidades. Já estamos pensando também nas próximas atualizações onde estão previstos, entre outras coisas, a colaboração do usuário, que poderá mandar comentários, fotos e vídeos dos lugares onde ele passar. Como o aplicativo é mais flexível, futuramente, também serão adicionados mais municípios”, adianta.

Fonte: CCom