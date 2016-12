Governo divulga tabela de pagamento para 2017

O Governo do Piauí anunciou nesta sexta-feira (23), a tabela de pagamento do servidor público para o ano de 2017. O cronograma é semelhante ao de 2016 com o último dia de pagamento variando durante o ano entre os dias 11 e 13.

Além da tabela mensal, o Governo do Piauí também divulgou o cronograma de pagamento da 2ª parcela do 13º salário, já que a primeira é paga no aniversário do servidor.

Quem ganha até R$ 1.200 receberá o salário no dia 18 de dezembro. As demais faixas serão pagas nos dias 19 e 20 de dezembro.

Fonte: CCOM