Governo destina R$ 7,6 mi para tratamento de dependentes químicos

O Governo do Estado assinou termo de fomento, nesta quarta-feira (26), com 22 comunidades terapêuticas, para prevenção, tratamento, reinserção social e familiar de pessoas com dependência química. A parceria será acompanhada pela Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas (Cendrogas) e prevê orçamento anual máximo de até R$ 7,6 milhões, que serão repassados de acordo com a quantidade de vagas ocupadas.

O governador Wellington Dias destacou que a medida contribuirá para a redução da criminalidade. “Não há um caminho único para o combate às drogas. São muitas as políticas e o Piauí aposta na prevenção, na diminuição do consumo pela redução da dependência. Estamos ultrapassando 1.500 vagas para tratamento, mas a meta é alcançar em torno de três mil vagas”, afirmou.

A iniciativa também contempla o atendimento à pessoas que cometem pequenos delitos. “Em vez de ir para dentro do presídio, que acaba se transformando em uma escola do crime, que essa pessoa possa receber tratamento. O estado está estruturando cada vez mais as condições da desintoxicação na rede de saúde, do outro lado, são 22 entidades que fazem um trabalho extraordinário. Cerca de 60% a 70% dos atendidos está há dois anos sem reincidência. É uma vitória extraordinária”, frisou o governador.

Interior

O secretário de Governo, Merlong Solano, ressaltou que foram assinados termos de fomento com comunidades terapêuticas de Teresina, Uruçuí, Água Branca, Valença, Campo Maior, Pedro II, Piripiri, São Raimundo Nonato, Floriano, São João do Piauí, Itainópolis, São João da Varjota e Luís Correia.

“Já vai longe o tempo em que o problema era restrito às grandes cidades. Hoje também os pequenos municípios sofrem com a disseminação das drogas, e as experiências demonstram que as comunidades terapêuticas têm a metodologia mais adequada para o enfrentamento dessa questão”, pontuou Merlong.

Uma das contempladas será a Comunidade Nova Vida, de São Raimundo Nonato, a 530 km de distância da capital. “Nós já fazíamos esse trabalho, mas com muita dificuldade, pedindo ajuda a um e a outro. Há mais de três anos estamos nessa luta e, graças à sensibilidade deste governo, podemos melhorar a qualidade do nosso serviço”, afirma o coordenador da Nova Vida, Elídio Cardoso.

Entidades

O coordenador de Enfrentamento às Drogas, Sâmio Falcão, ressaltou o empenho do Governo do Estado, que vem desde 2015 ampliando o número de vagas para recuperação de pessoas dependentes de substâncias psicoativas.

As parcerias celebradas nesta quarta-feira (26) contemplam as comunidades Casa do Oleiro, Padre Pio, Betesda, Fazenda da Paz, Fazenda da Esperança, Casa de Compadre, Monte Tabor, Nova Vida, Shalom, Ágape, Bom Samaritano – Nos Braços do Pai, Peniel, Manancial da Vida, Fazenda Reviver e Associação Terapêutica Nova Criatura.

Entidades que trabalham com crianças, adolescentes e moradores de rua na prevenção e redução de danos também receberão recursos: Abespa – Pastoral do Povo de Rua, Fraternidade “O Amor é a Resposta”, Associação Palotina para Educação e Cidadania, Associação dos Ex-Combatentes do Exército Brasileiro, Casa do Oleiro e Casa de Compadre.

“Graças à parceria que a Cendrogas fez com as comunidades terapêuticas, nós estamos muito à frente de outros estados. Hoje todos os estados estão diminuindo a disponibilidade de vagas de comunidades terapêuticas, e o Piauí está aumentando, focado na prevenção, na redução de danos”, afirmou o presidente da Federação Norte-Nordeste de Comunidades Terapêuticas e coordenador geral da Fazenda da Paz, Célio Barbosa.

Fonte: CCOM