Governo concede reajuste salarial a policiais a partir de maio

Agentes penitenciários, agentes de polícia, delegados, escrivães, peritos criminais e militares terão aumento salarial de 6,29% a partir de maio deste ano. “Estamos aqui autorizando um reajuste equivalente à inflação, cumprindo um entendimento feito ainda no ano de 2016”, afirma o governador Wellington Dias.

Serão beneficiados cerca de 14 mil servidores, representando um investimento de mais de R$ 4 milhões por mês. De acordo com o secretário de Governo, Merlong Solano, a medida reflete o reconhecimento em relação ao trabalho executado pelas forças de segurança pública, ao tempo em que atende à solicitação das categorias.

“É importante frisar que essa atitude do governador se dá em um momento em que o país enfrenta uma crise econômica e os estados amargam significativa queda na arrecadação, sobretudo, nas transferências federais. A decisão é de continuar gerindo o Piauí de maneira planejada, e, havendo alguma possibilidade de recursos financeiros, fazer o que for possível para valorizar os servidores”, destaca Merlong.

Investimentos

Nos meses de janeiro e fevereiro, o Estado reduziu em 23% as despesas de custeio da máquina administrativa, referentes principalmente a gastos com terceirizados, locação de veículos, combustível, diárias etc. Esse esforço permitiu investir mais em educação, saúde, e também na segurança.

No último dia 3 de abril, a Secretaria de Segurança entregou armamento para as polícias Militar e Civil, somando mais de R$ 2 milhões, na maior aquisição de armas da história do Piauí. Foram adquiridos 10 fuzis, 750 novas pistolas, 12 espingardas (calibre 12), e 12 submetralhadoras.

Fonte: CCOM