Governador visita alargamento da PI 116 na sexta-feira (14)

Prestes a ser concluída, a obra de alargamento da PI 116 receberá a visita do governador Wellington Dias, nesta sexta-feira (14). Os serviços de melhoramento e pavimentação asfáltica em Areia e Asfalto Usinado a Quente (AAUQ) compreendem 16,96 Km da rodovia estadual e estão sendo executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PI).

A obra é dividida em dois trechos. O primeiro liga Parnaíba a Pedra do Sal, na altura da estaca 641, com 12,8 km de extensão. O segundo vai do entroncamento da PI 116 até Ilha Grande com 4,14 Km de comprimento. Além da melhoria no asfaltamento, os trechos citados também foram alargados. A pista de rolamento possui agora 7m de largura e 2m de acostamento para cada lado.

Para o diretor-geral do DER-PI, a obra é de extrema importância para o turismo do Piauí. “Essa PI é essencial para transporte de turistas que visitam nosso litoral. Com essa reforma, ela terá melhor mobilidade urbana, principalmente nos meses de alta temporada, e consequentemente trará maior segurança para os usuários da rodovia”, disse.

A obra que está 75% concluída será entregue no fim deste semestre. O valor investido é de R$ 21.767.030,95 com recursos do programa Prodesenvolvimento II.

Fonte: CCOM