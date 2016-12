Governador inaugura vias de acesso da ZPE de Parnaíba

O governador Wellington Dias inaugurou na tarde de quinta, 29, as vias de acesso à ZPE de Parnaíba e também entregou à população obras de mobilidade urbana, como asfaltamento urbano do bairro Alberto Silva.

Segundo o governador, concluir as vias de acesso da ZPE é a concretização de um sonho. “Era uma reivindicação dos investidores e dos empreendedores”, disse Wellington.

Na cidade, o governador também entregou investimentos na área da saúde, com aquisição de novos equipamentos para o Hospital Dirceu Arcoverde. “O objetivo é garantir à sociedade atendimento adequado em Parnaíba”, disse, enfatizando que esse investimento no hospital atende as cidades da região norte do Estado.

O governador disse que encerrar o ano de 2016 inaugurando e entregando obras de infraestrutura, investimento em saúde e educação é importante. É sinal de que o Piauí está no caminho certo. Estamos entregando obras e retomando outras. Agora acionamos a empresa para a retomada da orla da Pedra do Sal, já no começo de 2017 será reiniciado o asfaltamento para a Pedra do Sal”, explica o governador, acrescentando ainda que, em breve, será feita a licitação da obra da Ponte para Ilha Grande.

O presidente da ZPE de Parnaíba, Paulo Cardoso, destacou o empenho e compromisso do governador Wellington Dias e Florentino Alves Veras Neto com a ZPE do Piauí. “É a primeira a funcionar no Brasil e neste mês de dezembro, a ZPE de Parnaíba já exportou 170 toneladas. Então essa obra de acesso vai facilitar o escoamento da produção”, disse, enfatizando que a ZPE é indutor do desenvolvimento do estado.

Segundo o presidente, atualmente duas indústrias funcionam efetivamente na ZPE de Parnaíba e até 2018 a perspectiva é contar com mais 10 indústrias funcionando. “Mas temos área e capacidade para implantação de 100 indústrias”, disse.

O prefeito Florentino Veras disse estar orgulhoso de andar pela cidade e ver o quanto foi feito para melhorar a vida da população, com pavimentação asfáltica, melhorias na infraestrutura e na conclusão de obra que vai alavancar o desenvolvimento econômico da cidade.

