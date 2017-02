Gêmeos do Crime fogem da Penitenciária Irmão Guido em Teresina

O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi) informou que 26 presos fugiram da Penitenciária Irmão Guido, em Teresina, na manhã deste sábado (25). Entre os presos estão os irmãos parnaibanos Alan e Alex, conhecidos como “Gêmeos do Crime”.

A Secretaria de Justiça afirmou que Alan e outros dois presos já foram recapturados. Os demais continuam foragidos, depois que escaparam por um túnel escavado a partir da cela 16 no pavilhão C do presídio. Durante a fuga, os detentos fizeram ainda um buraco no muro.

Os gêmeos estavam juntos na cela 11 da unidade, onde respondem por diversos crimes praticados principalmente em Parnaíba e região.