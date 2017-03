Geisy Arruda beija amiga gata em Cancún

Geisy Arruda segue aproveitando e muito sua viagem de férias para Cancún, no México. Nessa terça-feira, 21, a empolgação foi tanta que a modelo resolveu dar uns beijinhos na amiga Nuelle Alves, que está viajando junto com ela.

“Particulamente, mulher é tudo de bom, não tem nada mais sexy do que uma linda mulher. E aqui em Cancún tem esse ambiente que deixa a gente mais sensível e sexy. Beijar a Nuelle foi um sensação incrível, os lábios dela são carnudos, macios. Foi maravilhoso”, declarou ela ao EGO.

“Eu beijei uma garota e gostei, tem gosto de cereja”, continou Geisy Arruda, fazendo referência a música de Katy Perry “I Kissed a Girl’. “Eu amo essa música”, disse, aos risos. Nos cliques, a modelo ainda mostrou suas poderosas curvas em um cavado maiô juntamente com Nuelle, que já foi madrinha de bateria da Unidos do Peruche. As fotos foram feitas por Cauê Garcia.

A modelo desembarcou em Cancún no último domingo, 19, e se juntou a um time de musas que inclui Ana Paula e Tati Minerato e Fernanda D’Avila, que têm aproveitado a estadia no balneário mexicano para sensualizar e compartilhar muitos cliques aproveitando as praias da cidade.

Fonte: Ego