Gastronomia do Piauí será destaque no Festival Maria Isabel

Mais uma vez, o melhor da gastronomia piauiense será mostrada durante o Festival Gastronômico Maria Isabel. O evento será realizado entre os dias 11 de setembro e 2 de outubro. A programação inicia com o Maria Isabel na Rua, entre os dias 11 a 13 de setembro, no Shopping Rio Poty, e segue de 14 de setembro a 02 de outubro com um circuito gastronômico composto de 25 restaurantes participantes do evento na capital.

Para o secretário de Estado do Turismo, Flávio Nogueira Júnior, o festival é muito importante para o avanço do turismo na capital. “Esse evento é um indutor do turismo gastronômico, segmento que contribui para o desenvolvimento da economia em todo o estado. Novamente será um sucesso e, para o Governo do Estado é uma satisfação imensa contribuir com essa iniciativa”, declara o gestor.

Ainda como parte da programação do Maria Isabel, também serão realizadas oficinas com renomados chefs nacionais. As oficinas gastronômicas do Festival Maria Isabel ocorrem na segunda-feira (12), terça-feira (13) e quarta-feira (14), na sede do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae em Teresina, localizada na Avenida Campos Sales, 1046 – Centro.

“O Sebrae entende que o turismo em Teresina está diretamente ligado à gastronomia. Por isso, temos buscado investir nesse segmento, por meio de capacitações, consultorias, ações de mercado e eventos. Para esta edição do festival, contamos com uma equipe de chefs de renome nacional, que dará suporte a esse trabalho. O Maria Isabel na Rua promete ser um sucesso, repercutindo também dentro dos restaurantes”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae no Piauí, Mário Lacerda.

Em sua segunda edição, o evento conta com um time de estrelas da boa gastronomia local para propor um delicioso desafio. Com a curadoria da chef de cozinha Mônica Rangel, eles elaboraram sofisticados pratos inspirados na tradição da culinária piauiense. Uma combinação perfeita do verdadeiro sabor da boa gastronomia.

O Festival Maria Isabel é uma realização do Sebrae, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo do Piauí (Setur); Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Senac.

Programação:

Festival Gastronômico Maria Isabel

11 A 13 de setembro – Shopping Rio Poty

Oficinas Gstronômicas

Espaço: 68 lugares

11/09 – 18h às 19h30

“Como produzir alimentos seguros para seus clientes”

Nivea Maria da Costa Sousa e Ana Maria Barradas

11/09 – 20h às 21h30

“Cortes especiais em pescados”

José Neucelio Teixeira – Empório Pescados

12/09 – 17h30 às 18h30

“Mono porções”

Francisco Igo Sousa e Sandra Régia Cavalcante – Art Pan

12/09 – 20h às 21h

“Tortas variegatos”

Francisco Igo Sousa e Francisca Sueli Lira – Art Pan

12/09 – 20h às 21h

“Mono porções”

Francisco Igo Sousa e Sandra Régia Cavalcante – Art Pan

12/09 – 21h às 22h

“Tortas variegatos”

Francisco Igo Sousa e Francisca Sueli Lira – Art Pan

13/09 – 17h30 às 19h30

“Montagem e acabamento de tortas e mono porções”

Evanildo de Araújo e Lucas Emanuel Maia – EMULZINT

13/09 – 20h às 22h

“Montagem e acabamento de tortas e mono porções”

Evanildo de Araújo e Lucas Emanuel Maia – EMULZINT

Oficinas kids

11/09 – 18h às 19h30

Cookies e brigadeiros decorados

Estudantes de Gastronômia treinados pela chef Mônica Rangel

11/09 – 20h às 21h30

Cookies e brigadeiros decorados

Estudantes de Gastronômia treinados pela chef Mônica Rangel

12/09 – 18h às 19h30

Cookies e brigadeiros decorados

Estudantes de Gastronômia treinados pela chef Mônica Rangel

12/09 – 20h às 21h30

Cookies e brigadeiros decorados

Estudantes de Gastronômia treinados pela chef Mônica Rangel

13/09 – 18h às 19h30

Cookies e brigadeiros decorados

Estudantes de Gastronômia treinados pela chef Mônica Rangel

13/09 – 20h às 21h30

Cookies e brigadeiros decorados

Estudantes de Gastronômia treinados pela chef Mônica Rangel

Aula show

12 A 14 de setembro – auditório do Sebrae

Oficinas Gastronômicas

Espaço: 200 lugares

12/09 – 10h às 12h

Aula Show – O Mar e o Sertão

Dalton Rangel

12/09 – 14h30 às 16h30

Aula Show – O Lado Doce do Piauí

Mônica Rangel

13/09 – 10h30 às 12h

Aula Show – Encontro do Piauí com a Bahia

Tereza Paim

13/09 – 14h30 às 16h30

Aula Show – O Caranguejo e o Cordeiro

Ana Bueno

14/09 – 10h às 12h

Aula Show – Encontro entre Minas e Piaui

Elzinha Nunes

Fonte: CCOM