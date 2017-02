Garotos armados são apreendidos após ameaça de morte

Uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelo sargento Das Chagas, apreendeu dois adolescentes armados por volta das 21hs de terça-feira (15/02) após uma ameaça de morte contra um vigilante de uma sorveteria, localizada no centro de Parnaíba. Segundo informações do sargento Das Chagas, os indivíduos passaram em frente a sorveteria e afirmaram que iam matar o vigilante.

Quando a guarnição seguia rumo à Beira Rio, o homem interceptou a polícia e comunicou que tinha sido ameaçado de morte. Os garotos foram encontrados próximos do local do ocorrido e foram abordados, oportunidade em que foram achados com eles uma faca e um simulacro de arma de fogo. Os garotos informaram serem adolescentes, sendo um de 16 e outro de 17 anos. Ambos foram levados para a Central de Flagrantes.

Por Daniel Santos