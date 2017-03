Garoto é capturado em fuga após furto em Parnaíba

Um adolescente foi apreendido acusado de furto de relógios em uma loja do centro comercial de Parnaíba. Fato ocorrido por volta das 17hs de quarta-feira (15/03). O senhor Francisco Filho chamou uma guarnição do Pelotão de Policiamento de Trânsito (PPTRAN), comandada pelo sargento Adílson, tendo como patrulheiros o cabo Alberto Silva e Cabo Silva, que fazia rondas no centro de Parnaíba.

O homem informou que havia sido vítima do furto e o acusado fugiu em uma bicicleta. Os policiais iniciaram as buscas e conseguiram interceptar o acusado que é adolescente. Com o garoto foram apreendidos oito relógios de pulso que estavam dentro de uma sacola. O caso foi levado para Central de Flagrantes.

Por Daniel Santos