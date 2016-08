Garoto de 16 anos flagrado com drogas pela PM admite venda

Ao ser flagrado vendendo drogas, um adolescente de 16 anos assumiu que comercializava. O flagrante aconteceu por volta das 16h de terça-feira (30/08) na Rua Horizonte, Bairro Piauí, em Parnaíba. Os policiais do Serviço Reservado do 2° Batalhão de Polícia Militar do Piauí, sob orientação do tenente coronel Adriano Lucena, foram até o endereço denunciado.

A informação era de que na residência havia pessoas que estavam realizando assaltos na cidade e vendendo drogas. No local, os policiais encontraram dois adolescentes. O de 16 anos de idade assumiu, diante da Polícia Militar, que estava vendendo drogas e o outro disse que tinha ido comprar. Com a intervenção, os policiais apreenderam 30 perdas de crack e R$ 38,00 em dinheiro. O caso foi levado para a Central de Flagrantes.

Por Daniel Santos