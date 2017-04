Garoto afirma não ter envolvimento na morte do taxista

O adolescente Lauan Elias, de 16 anos, esteve na Redação da TV Costa Norte na manhã desta segunda-feira (10/04), para se apresentar à sociedade e informar que não tem nenhum envolvimento com o assassinato do taxista Francisco Benevaldo de Sousa e Sousa, ocorrido na quarta-feira (05/04) no Bairro Pindorama, em Parnaíba.

Dois adolescentes foram acusados de envolvimento e suas fotos circulavam nas redes sociais. Na Central de Flagrantes o delegado Eduardo Aquino liberou os dois por falta de provas. Já o Lauan disse que não foi apreendido e que espontaneamente procurou a polícia para esclarecer que houve um equívoco e que sua imagem estava circulando de maneira irresponsável.

Lauan Elias (Foto: Marcelo Fontenele /Reprodução TV Costa Norte)

Afirmou que se tivesse culpa não estaria procurando esclarecer o fato mostrando sua imagem e se apresentando publicamente. O garoto disse que seu pai está com dificuldades de trabalhar e sua família está constrangida. Destacou também que procurou a imprensa para que possa, através do esclarecimento, voltar a sua rotina e preservar sua integridade física.

Por Daniel Santos