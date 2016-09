Garoto acusado de matar estudante é capturado pela PM

A Polícia Militar, através da Força Tática, prendeu o adolescente de 16 anos de idade que assassinou Jerry Júnior de Sousa Silva, 18 anos, por volta das 09h desta quarta-feira (14/09), no Bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba.

Após o crime ocorrido na noite de ontem (13/09) na calçada da escola João Silva Filho, os policiais militares da Força Tática passaram a noite em busca de informações até conseguirem identificar o endereço do pai do acusado. A guarnição passou o serviço para a equipe seguinte que foi até a casa indicada.

Quando os policiais perguntaram onde estava o garoto, disse não sabia e que, inclusive, seu filho tinha desligado o celular. Os policiais pediram o telefone ao homem e ligaram para o garoto no modo viva voz. Ele perguntou onde ele estava e o rapaz disse que estava ainda na casa da tia onde tinha sido deixado pelo próprio pai. Os policiais colocaram o homem no carro e foram até o endereço na Rua Fausto Bastos.

A tia do garoto tentou esconder, mas os policiais apreenderam o acusado em flagrante, que foi levado para a delegacia, junto com um punhal que teria sido usado no homicídio. Em momento algum prestou qualquer depoimento à imprensa, permanecendo todo o tempo calado.

