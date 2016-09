Futsal do Piauí promove intermunicipal com 48 seleções

A Federação Piauiense de Futebol de Salão (FPFS), em parceria com o Governo do Estado, por meio da Fundação dos Esportes do Piauí (Fundespi), promove, no interior do estado, o Torneio Intermunicipal de Futsal Estudantil Masculino Amador Sub-17 de 2016. São 48 municípios envolvidos de Norte a Sul do Estado, divididos em sedes. O pontapé da bola pesada já começou e a grande final será no mês de outubro.

O presidente da FPFS, Marcus Vinicius Araújo Said, salienta que o convênio firmado com a Fundespi chegou em boa hora. “Estávamos com dificuldades em dar sequência ao torneio. Agora é trabalhar redobrado no sentido de motivar a competição”, falou Marcus Vinícius. A aposta do dirigente era contar com um número bem maior de times. “São poucas as cidades que movimentam o futsal e o nosso objetivo é massificar para que tenhamos, no próximo ano, uma quantidade bem maior de participantes”, disse o presidente. O convênio foi na ordem de R$ 107.640.

Para o presidente da Fundação dos Esportes do Piauí, Vicente Sobrinho, iniciativa desse porte só vem a contribuir com o interesse pelo futsal piauiense, tendo em vista o sucesso garantido da Copa Piauiense Estudantil de Futebol, recém findado. “É importante frisar que a copa, desde o início, teve o objetivo de penetrar em todas as modalidades, principalmente a coletiva. E agora estamos expandindo para o futsal, por meio de parceria com a federação, que vai comtemplar a maioria das regiões do estado. Por outro lado, vejo como uma oportunidade muita boa para descoberta de talentos, de também tirar do vício das drogas. Enfim, é o papel do Governo do Estado sendo efetivamente implementado por meio dessas parcerias importantes que são as federações de esporte amador”, pontificou o gestor.

O Torneio Intermunicipal Estudantil Masculino Amador Sub-17 de 2016 é disputado em seis sedes, onde cada uma abriga quatro seleções, totalizando 48 times. São elas: região Sul – Bom Jesus, Canto do Buriti, Uruçuí, Valença, Floriano e São Gonçalo; região Norte – José de Freitas, Miguel Alves, Batalha, Luzilândia, Parnaíba e Capitão de Campos.

Fonte: CCOM