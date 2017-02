Furtos acontecem em casas de praia sem arrombamentos

As casas de veraneio são muito procuradas no período de feriado prolongado, como o carnaval e a quarta-feira de cinzas; mas a segurança deve ser levada em conta por todos os visitantes do litoral do Piauí. Segundo o major Antônio Pacífico, comandante da Companhia Independente de Policiamento Turístico (CIPTUR), as pessoas devem dar atenção em manter casas fechadas; pois é comum que os visitantes do litoral se sintam confortáveis com ambiente e acabam deixando casas abertas, especialmente durante a noite.

Diante disso, muitos furtos acontecem sem nenhum arrombamento. O major Pacífico informou ainda que as pessoas não venham a ostentar posses para não chamar a atenção de bandidos. O delegado Eduardo Alves Ferreira, titular da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Parnaíba, alertou que as delegacias de Luís Correia e a Central de Flagrantes estarão com plantões no carnaval. Disse ainda que a realidade dos furtos nas casas de praia já vem de carnavais passados e alerta para que os visitantes tenham cautela.

Por Daniel Santos