Fundespi promoverá Jogos Regionais Indígenas 2017

A Fundação dos Esportes do Piauí (Fundespi) vai promover, no município de Piripiri, região Norte do estado, no mês de julho deste ano, os Jogos Regionais Indígenas de 2017. O evento terá modalidades tradicionais e modernas, como atletismo, futebol, corrida de tora, cabo de força, canoagem rústica, lutas corporais e outros. De acordo com a organização, deverão ser convidadas etnias dos estados do Ceará, Maranhão e Pernambuco.

A ideia de organizar os jogos nasceu do governador Wellington Dias, que é descendente direto da nação Gê, da tribo Jaicó, localizada nas proximidades do município de Belém do Piauí, durante participação dos Jogos Mundiais, em Tocantins. Daí então, foram realizados vários encontros com o gestor da Funai, Romeu Tavares; diretores da fundação e lideranças dos povos indígenas das comunidades de Piripiri, Queimada Nova e Lagoa de São Francisco.

O presidente da Fundespi, Vicente Sobrinho, após encontro com Romeu Tavares, demonstrou otimismo, pois o obetivo dos jogos regionais visa concorrer, como sede, à etapa nacional em 2018. “Queremos dar o suporte necessário para a realização dos jogos, pois é interesse do Governo do Estado estar presente em competições desse nível e lançar candidatura para os Jogos Mundiais. É também uma oportunidade para conhecermos melhor os nossos atletas indígenas e suas modalidades esportivas espalhados pelo Piauí. O evento será uma plataforma para realçar a cultura indígena e também incentivar a preservação das culturas ancestrais e do conceito de sustentabilidade”, disse o gestor.

A equipe técnica da Fundação dos Esportes está elaborando projeto com vistas à estruturação dos jogos e uma outra reunião deve ocorrer nos próximos dias. Nessa primeira reunião, ficou acertado que a solenidade de lançamento dos jogos será no dia 19 de abril, Dia do índio, no Palácio de Karnak.

O critério para a participação desses jogos é a força cultural das etnias, considerando tradições, como a língua, a dança, os rituais, os cantos, as pinturas corporais, o artesanato e os esportes tradicionais.

Fonte: CCOM