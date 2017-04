Funasa realizará oficinas em comunidades de Parnaíba

Oficinas com a participação de pessoas das comunidades ribeirinhas, beneficiadas com o sistema simplificado de abastecimento de água, deverão ser realizadas em Parnaíba no mês de maio próximo.

A informação foi dada pela Chefe do Serviço de Saúde Ambiental da Superintendência Estadual da Funasa no Piauí, Danda Oliveira, acrescentando que a primeira oficina será realizada na comunidade São José (Céu), onde o sistema já está implantado, oportunidade em que será mostrado para os moradores como utilizar o sistema, como fazer o tratamento da água e principalmente como preservar o equipamento.

Ela informou também que nas outras comunidades, já escolhidas para serem beneficiadas, quando o sistema estiver montado os moradores vão receber os mesmos ensinamentos, através dessas oficinas que contarão com a participação de técnicos de Parnaíba, da Funasa de Teresina, como também técnicos da Funasa do Pará.

Danda Oliveira disse ainda que o ideal é que cada comunidade beneficiada tenha uma pessoa responsável para operar o sistema, até porque – segundo ela – nos primeiros dias a Fundação Nacional de Saúde(Funasa) vai se responsabilizar pela boa qualidade da água.

“A Prefeitura de Parnaíba vai também assumir algumas responsabilidades no que diz respeito à manutenção do sistema, como a substituição de canos, bombas ou outros itens que vão se deteriorar com passar do tempo” – finalizou Danda Oliveira.

