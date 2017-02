Funasa inicia pesquisa de campo na zona rural de Parnaíba

Uma equipe de técnicos da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), que trabalhará em cooperação com engenheiros e técnicos da Prefeitura de Parnaíba, no projeto que vai sanar os problemas crônicos da falta d’água nas da zona rural de Parnaíba, esteve agora há pouco reunida com os profissionais locais e, logo em seguida, todos saíram em grupo para as comunidades situadas às margens da BR 343.

Faz parte da comitiva o superintendente da Funasa no Piauí, Gilberto Antônio Neves, o engenheiro Hélio Barbosa, a técnica laboratorista, Lucinete Pereira, a educadora de saúde ambiental da Funasa, Danda Oliveira, engenheiros da prefeitura, além do prefeito Mão Santa e da secretária de Infraestrutura, Maria das Graças Moraes Souza.

Neves voltou a falar sobre as riquezas hídricas que a região de Parnaíba possui, como os três rios que banham a cidade e que podem ser mais bem explorados. As visitas às comunidades serão feitas nesta quarta e quinta-feira, onde serão detectadas a realidade e as necessidades de cada área, bem como cada uma poderá ser trabalhada.

De acordo com Danda Oliveira, o projeto é grandioso e engloba não somente os aspectos estruturais, mas também a educação ambiental da população. “Iremos trabalhar também a questão da educação ambiental com os moradores, para que eles tomem consciência da importância de se preservar os recursos naturais. Nossa meta não é somente fazer o trabalho, mas trazer saúde para a população por meio de projetos de educação ambiental e implantação de saneamento básico”, conclui Danda.

