Fugitivos da Central de Flagrantes são recapturados

Cinco homens fugiram da Central de Flagrantes de Parnaíba na madrugada deste domingo (16/04) após serrarem as grades da cela. Um dos presos que fugiu foi Francisco Lima dos Santos, mais conhecido “Chiquinho do Sofá”, que ficou conhecido pelas invasões de residências e pelas constantes fugas da Central de Flagrantes.

Mas pela tarde “Chiquinho do Sofá” foi flagrado tentado invadir uma residência pelo teto, na Rua Anhanguera, no Bairro Planto Montserrat, em Parnaíba. Tão logo fugiu, já retomou as atividades criminosas. Outro fugitivo foi recapturado por um funcionário da delegacia.

O carcereiro Otacílio Arcênio de Lima, o “Nego da Central”, capturou Antônio Hélio Rodrigues, conhecido “Baleco”, e o conduziu para a Central de Flagrantes no varão de sua bicicleta. Por conta de um machucado no pé, “Nego” O alcançou e convenceu de retornar a carceragem.

Fotos: Portal do Catita

Por Daniel Santos