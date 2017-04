‘Fórum Parnaíba’ visa a oferecer ideias para desenvolvimento da cidade

O professor universitário e mestre em Gestão de Empresas, Renato Santos Júnior, concedeu entrevista ao Jornal da Costa Norte nesta quinta-feira (20) para lançar o ‘Fórum Parnaíba’. O objetivo é reunir pessoas dispostas a oferecer contribuição em forma de propostas para o desenvolvimento econômico, social, ambiental, cultural e político da cidade.

Renato Santos lembra que o Fórum deve promover a geração de ideias indutoras para o desenvolvimento. “Ficar só criticando não adianta. A crítica é importante, mas temos que buscar soluções”, argumenta. O primeiro tema está focado no Perímetro Irrigado dos Tabuleiros Litorâneos do Piauí.

A Fundação 14 de Agosto, através da TV e Portal Costa Norte, apoiam esta iniciativa, que deve contar também com a participação de instituições em ensino superior e outras entidades. No final das discussões, será elaborado um documento com todas as propostas para ser entregue aos gestores e demais autoridades do Poder Público.

Para participar, o interessado deve baixar os documentos que tratam sobre o Fórum através dos links abaixo:

Fórum Parnaíba – Apresentação

Perímetro Irrigado

Planilha Brainstorming

Sobre o Braisntormig

As ideias devem ser inseridas na planilha “Brainstorm”, que em português quer dizer “tempestade de ideias”. Após o preenchimento, o material pode ser encaminhado através dos e-mails [email protected] ou [email protected].

Saiba mais:

Apresentamos o trabalho que vem desenvolvido em prol do desenvolvimento de Parnaíba.

O primeiro estudo tem como foco o Distrito de Irrigação-DITALPI.

Se você é conhecedor do tema, gostaríamos de contar com a sua importante colaboração.

O que é o FÓRUM PARNAÍBA?

O Fórum Parnaíba nasceu do idealismo de um grupo de parnaibanos de diferentes matizes acadêmicas articulados, interessados e dispostos a oferecer voluntariamente sua contribuição a estudos com o propósito de oferecer propostas concretas para o desenvolvimento econômico, social, ambiental, cultural e político do município de Parnaíba.

O Fórum Parnaíba promoverá a geração de ideias e desenvolverá atividades correlatas em busca de alternativas estratégicas indutoras do desenvolvimento orientadas para a tomada de decisões com vistas à melhoria contínua da qualidade de vida da população local.

O Fórum Parnaíba é um movimento independente e apartidário, pluralista e aberto com atuação voltada exclusivamente para a promoção do bem-estar da sociedade circunscrita ao território selecionado. O grupo atuará de forma coesa num ambiente técnico-científico composto por integrantes com as seguintes funções:

i) Um Coordenador Geral;

ii) Cinco Coordenadores de Áreas Específicas;

iii) Coordenadores Ad hoc;

iv) Colaboradores.

A dinâmica do Fórum Parnaíba estará estruturada numa plataforma virtual que será utilizada por pessoas que desejarem participar através da formulação de ideias e apresentação de propostas levando em consideração a metodologia estabelecida.

APOIO

TV COSTA NORTE E PORTAL COSTA NORTE