Forças de segurança cursam estratégias de combate a violência contra a mulher

Como estratégia em defesa da mulher foi realizada um curso sobre Metodologia Investigatória de Crimes de Feminicídio, pela manhã na 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Parnaíba e tarde de segunda-feira (26/12), no auditório da OAB subsecção Parnaíba, uma iniciativa da Secretaria de Segurança do Estado.

A capacitação foi ministrada pela delegada Eugênica Nogueira, diretora de Gestão Interna da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP/PI), com apoio da delegada Thais Lages Paz, coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher em Situação de Violência da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

Participaram da capacitação, policiais civis, policiais militares do Grupamento de Atendimento Especial à Criança ao Idoso e a Mulher (GAECIM), a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros Militar, delegados de Polícia Civil, oportunidade em que trataram sobre os crimes contra a mulher e a importância da integração entre as forças de segurança em parceria com a Perícia Criminal e o Poder Judiciário no combate as violências de gênero, doméstica e feminicídio.

Como parte do material utilizado no curso foi entregue mídia sobre um crime vulgarmente conhecido como “Boa Noite Cinderela” e aplicativo VAZOW que facilitarão a realização de denúncias de qualquer crime contra a mulher. Com a capacitação os participantes puderam adquirir mais subsídios para atuar em favor da mulher.

Por Daniel Santos