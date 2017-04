Florentino nega ter recebido convite para ocupar cargo no governo

O ex-prefeito de Parnaíba, Florentino Neto, negou ter recebido qualquer convite do governador Wellington Dias para assumir um cargo na gestão estadual. Recentemente, veículos de comunicação da capital Teresina publicaram matérias informando que Florentino poderia assumir o comando da Secretaria da Saúde ou da Agespisa.

“Não recebi nenhum convite do governador para ocupar nenhum dos dois cargos (Saúde ou Agespisa). Não houve nenhuma conversa minha com ele neste sentido. Continuarei colaborando com o governo, independente de assumir cargo”, disse o ex-prefeito, enquanto aguardava a chegada de Wellington nesta quinta-feira (13) em Parnaíba.

O governador, por sua vez, também comentou a questão. Questionado se teria convidado Florentino para compor sua equipe, ele disse: “Quando houver esse convite, saberei que posso contar com uma pessoa capacitada, que é Florentino”.