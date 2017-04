Flávio Nogueira diz que revitalização da Pedra do Sal tem verba assegurada

O presidente estadual do PDT, Flávio Nogueira, foi o entrevistado desta quinta-feira (20) no Jornal da Costa Norte. Suplente de deputado federal, ele chegou a ocupar o cargo entre outubro de 2015 e abril de 2016, enquanto o titular da vaga, deputado federal Marcelo Castro (PMDB), foi ministro da Saúde da então presidente Dilma Rousseff.

Na ocasião, Flávio Nogueira destinou R$ 4,6 milhões de emenda parlamentar para a revitalização da orla da praia da Pedra do Sal, em Parnaíba. Segundo ele, a obra ainda não teve início ainda por conta de entraves burocráticos. “São exigidos uma série de licenciamentos ambientais em vários órgãos. Mas o dinheiro já está na Caixa Econômica”, explicou.

O projeto deve ser executado pela Secretaria de Turismo do Piauí, sob comando de seu filho, Flávio Nogueira Júnior, tendo como contrapartida recursos do Governo do Estado. Flávio Nogueira afirmou que visita ao Norte do Piauí tem objetivo partidário. “O PDT é um partido forte na região, a exemplo disso temos o diretório de Parnaíba”, disse.

Ainda segundo ele, o PDT deve continuar na base de apoio ao governador Wellington Dias, inclusive tendo como objetivo fazer indicação na chapa majoritária das eleições do próximo ano. “Posso ser candidato novamente a deputado federal ou a outro cargo. No entanto, estou alinhado às diretrizes do PDT Nacional”, conclui Flávio Nogueira.