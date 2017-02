Flavia Sampaio celebra Valentine’s Day em foto com Eike Batista

Flavia Sampaio celebrou Valentine’s Day em uma foto com Eike Batista, nesta terça, 14. A empresária publicou uma imagem em que aparece ao lado do marido e com o filho Balder e escreveu na legenda da foto: “You are always my valentine. I love you”.

A prisão preventiva do empresário, que aconteceu no dia 30 de janeiro, foi decretada durante investigações da operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato. De acordo com as investigações, Eike teria pago mais de R$50 milhões em propina a Sérgio Cabral, ex-governador do Rio.

Fonte: Ego