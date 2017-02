Flamengo tem reunião por estádio em Niterói

O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, se reuniu nos últimos dias com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, para analisar projeto de estádio próprio na cidade vizinha ao Rio de Janeiro. A prefeitura e o presidente do Flamengo confirmaram o encontro, mas preferiram não passar qualquer informação sobre o teor da reunião.

A opção discutida fica na região central de Niterói, no espaço conhecido como Caminho Niemeyer, que abriga algumas construções do premiado arquiteto brasileiro falecido em 2012. O terreno fica no centro da cidade, próximo das barcas e da saída da Ponte Rio-Niterói.

Em meio às rodadas de negociação pelo Maracanã, que o Flamengo acompanha através das parceiras GL Events e CSM, a diretoria segue atrás de oportunidades e propostas para construir seu estádio próprio. O clube já recebeu projetos em Guaratiba, na Baixada Fluminense e também observou terrenos na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes.

O Flamengo entrou em acordo com o Maracanã para atuar no estádio na estreia da Libertadores, dia 8 de março. O clube fez acordo pontual com o Consórcio Maracanã e acelera as intervenções para receber o público contra o San Lorenzo. Enquanto isso, a diretoria também faz últimos ajustes e mais obras no estádio da Portuguesa da Ilha do Governador. Ainda não há previsão para inauguração, que poderia ser no dia 12 de março, contra a Lusa, na estreia do segundo turno. Porém, com o atraso das obras, ainda não deve ser possível.

Fonte: Globo Esporte