Flamengo realiza jogo-treino para testar Ederson e Rômulo

Sem jogar desde o último 12, quando venceu o Atlético-PR por 2 a 1, o Flamengo deve disputar um jogo-treino nesta quarta-feira, dia no qual os trabalhos no Ninho do Urubu serão realizados em tempo integral. O adversário será o Ceres, da Série B do Campeonato Carioca.

Rômulo, com problema menos grave – apresentou incômodo na panturrilha direita – do que o de Ederson, naturalmente tem mais chances. Caso esteja perto do ideal, o clássico pode servir como uma ponte para iniciar a partida contra o Atlético-PR, válida pela quarta rodada do Grupo 4 da Libertadores, no próximo dia 26, em Curitiba. O esquema com três volantes é uma possibilidade bem palpável para o duelo com o Furacão.

O volante de 26 anos soma 10 partidas como rubro-negro, com oito vitórias, um empate e uma vitória. Tem um gol pelo clube, marcado na goleada por 4 a 0 sobre o San Lorenzo. Não atua desde 18 de março, dia em que o Flamengo bateu por 1 a 0 o Resende.

Espera chegando ao fim