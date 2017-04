Flamengo e Parnahyba jogam no Albertão sábado de portões fechados

O Departamento de Competições da FFP informou na manhã desta terça-feira que os jogos da sétima e última rodada do returno do Campeonato Piauiense de 2017 sofreram alterações de data e horário. A partida entre Altos e River, que aconteceria no sábado, dia 29 de abril, foi antecipada para sexta-feira, dia 28, às 19h. O jogo entre Piauí e 4 de Julho marcado para às 16h do sábado (29) foi antecipado para às 15h45.

Já o duelo entre Flamengo e Parnahyba saiu do dia 1º de maio para o dia 29 de abril. Este jogo será realizado às 15h45, no Albertão, com portões fechados – já que o estádio não possui o laudo exigido no regulamento da competição. Com apena 5 pontos ganhos na etapa de classificação da Taça Cidade de Teresina, para se classificar o Parnahyba precisa vencer o Flamengo-PI no sábado por qualquer placar.

Veja as modificações:

2º Turno, Rodada 7:

ALTOS X RIVER / 30.04.2017 / Lindolfo Monteiro – 17h; alterado para 28.04.2017 / Lindolfo Monteiro – 19h.

PIAUÍ X 4 DE JULHO / 29.04.2017 / Lindolfo Monteiro – 16h; alterado para 29.04.2017 / Lindolfo Monteiro – 15h45.

FLAMENGO X PARNAHYBA / 01.05.2017 / Lindolfo Monteiro – 20h; alterado para 29.04.2017 / Albertão – 15h45.

Com informações do Jornal da Parnaíba