Fiz um governo de paz e busquei semear a prosperidade, diz Florentino

Em tom de despedida, o prefeito Florentino Neto falou ao Jornal da Costa Norte nesta sexta-feira (23). Faltando poucos dias para encerrar o mandato na Prefeitura de Parnaíba, o gestor fez uma avaliação do trabalho e lembrou as ações que desenvolveu ao longo dos últimos anos.

“Fizemos a recuperação de espaços públicos que estavam depredados. Criamos o Pro Estágio, trabalhamos muito na regularização fundiária e habitação popular. Implantamos a Guarda Civil e estabelecemos um forte diálogo com as universidades para a vinda dos cursos de Medicina. Ampliamos o financiamento hospitalar e fizemos obras na área da Saúde e Educação. Fomos primeiro lugar em transparência nas licitações”, resumiu Florentino.

O prefeito, no entanto, não deixou de frisar as dificuldades que enfrentou. “Os momentos administrativos são muito difíceis e a crise coincidiu com o meu governo. As receitas diminuíram e as despesas não. Foram muitas dificuldades, mas com criatividade nós vencemos todas. Busquei ser um prefeito que pudesse representar a todos os parnaibanos, fiz um governo de paz e busquei semear a prosperidade”, afirmou.

Sobre o futuro, Florentino Neto confirmou que existe a possibilidade de vir a compor a equipe do governador Wellington Dias, mas, segundo ele, ainda não há uma definição de quando e nem de qual cargo deve ocupar. “Ficarei pelo menos o mês de janeiro todo com minha família. Meu filho tem 15 anos e não tem nenhuma lembrança do pai de férias. Meus filhos ficaram felizes por eu deixar de ser prefeito, pois agora terão o pai mais próximo”, concluiu de forma emocionada.