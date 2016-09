Final Série B: informação de Modificação de Tabela

A Federação de Futebol do Piauí informa que a final da Série B do Campeonato Piauiense de Futebol de 2016 entre 4 de Julho e Comercial será disputada em jogo único, a ser realizado no próximo sábado, dia 24 de setembro, às 16h, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

A decisão foi tomada nesta segunda-feira (19) em comum acordo com os clubes finalistas, e publicada através de portaria do gabinete da presidência.

Anteriormente o campeão da competição seria conhecido em dois jogos, um deles marcado para o dia 1 de outubro, véspera das eleições municipais. Por questões de logística de segurança e policiamento, a data da partida foi antecipada.

O documento traz ainda informações sobre a Arena Ytacoatiara, em Piripiri. Por não ter preenchido os requisitos do artigo do Art. 23 do Estatuto do Torcedor – ausência de laudos de segurança – os jogos que vierem a ser disputados no estádio deverão ser realizados com portões fechados.

A medida já será válida para o último jogo do 4 de Julho na fase de classificação, que acontece nesta terça-feira (20), às 16h, contra o Ferroviário.

Veja as portarias

Fonte: ASCOM