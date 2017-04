Filho de policial fica ferido após ser espancado no Nova Parnaíba

Um jovem identificado como Antônio Lucas Gomes da Silva, de 18 anos, foi encontrado na noite dessa quinta-feira (06/04) ensanguentado na rua Dr. João Cândido, no bairro Nova Parnaíba, em Parnaíba, litoral do Piauí. Segundo a Polícia Militar, ele teria sido vítima de espancamento e foi deixado dentro de um matagal. Moradores teriam escutado os pedidos por socorro.

“Populares escutaram ele gemendo de dor em um local de difícil acesso que já fica no final da rua e por isso resolveram entrar para averiguar. Ao constatarem que o jovem estava todo sujo de sangue, o arrastaram até um local iluminado e acionaram a polícia”, informou o sargento Odorico, completando ainda que diligências serão realizadas no intuito de capturar o acusado.

Ainda de acordo com a PM, Antônio Lucas é filho de um policial militar lotado no 2º Batalhão de Parnaíba. Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu a vítima para o Pronto Socorro do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA). O jovem, que completou a maioridade há dois dias, apresentava dois cortes na região da cabeça e luxações pelo corpo.

Fonte: Portal Meio Norte