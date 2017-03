Modificação na tabela do 2º turno do Campeonato Piauiense

O Departamento de Competições da FFP informa que dois jogos do River Atlético Clube válidos pelo segundo turno da Série A do Campeonato Piauiense sofreram alteração em relação à tabela original. A mudança ocorreu devido à classificação do Galo para a próxima fase da Copa do Nordeste. Outros dois jogos do estadual também sofreram alterações. Veja as mudanças:

2º Turno, Rodada 1:

RIVER X PICOS / 29.03.2017 / Lindolfo Monteiro – 18h; alterado para 05.04.2017 / Lindolfo Monteiro – 20h.

2º Turno, Rodada 2:

PIAUÍ X RIVER / 02.04.2017 / Lindolfo Monteiro – 17h; alterado para 16.04.2017 / Lindolfo Monteiro – 17h.

2º Turno, Rodada 3:

PARNAHYBA X PICOS / 08.04.2017 / Pedro Alelaf – 16h; alterado para 09.04.2017 / Pedro Alelaf – 16h.

2º Turno, Rodada 5:

ALTOS X PARNAHYBA / 20.04.2017 / Lindolfo Monteiro – 19h; alterado para 20.04.2017 / Lindolfo Monteiro – 20h.

Fonte: ASCOM FFP