FFP decide se Ferroviário terá novo jogo ou perde por W.O.

A terceira rodada da Série B do Piauiense ficou marcada pelo W.O na partida entre Ferroviário-PI e 4 de Julho, que estava prevista para acontecer na tarde deste sábado em Parnaíba. Por falta de médico no estádio Pedro Alelaf, o jogo não pode ser realizado. Em Teresina, no Lindolfo Monteiro, Timon e Comercial-PI fizeram um confronto movimentado principalmente nos minutos finais e que terminou empatado em 2 a 2.

Em Parnaíba, o jogo não foi realizado pela ausência de um médico, exigência do regulamento para que se dê início às partidas oficiais. As duas equipes compareceram e chegaram a entrar no gramado, mas após mais de uma hora de espera, foi declarado oficialmente que não haveria jogo. O resultado do jogo segue indefinido, e a FFP realizará uma reunião na próxima segunda-feira para definir se haverá um novo jogo ou se o clube mandante, no caso o Ferroviário, será punido com a derrota e, assim, o 4 de Julho venceria por W.O.

Em Teresina a bola rolou, e com um jogo movimentado. Com dois minutos de partida o Timon abriu o placar após uma lambança da defesa do Comercial-PI. Em bola recuada dentro da área, o goleiro Fábio segurou com a mão e o árbitro marcou a falta em dois lances. Na cobrança, Igor empurrou para o fundo das redes. Logo depois, Weslley teve a chance de ampliar ao limpar o goleiro da jogada e tocar para o gol, mas a bola bateu na trave e saiu.

O restante do jogo foi praticamente todo de pressão do Comercial-PI, e a bola balançou as redes no segundo tempo. Primeiro com Rhuann, que recebeu em profundidade na área e tocou na saída de Fábio. Mas, resistindo à pressão do Comercial-PI, o Timon voltou a ficar na frente do placar em nova falha de Fábio, que errou na saída de bola e, no contra-ataque rápido, Ranielson balançou as redes. No entanto, nos acréscimos, em ataque do Comercial-PI a bola bateu na trave e no zagueiro Leandro Amorim, que acabou fazendo contra.

Com o resultado de Teresina e a indefinição sobre a partida entre Ferroviário e 4 de Julho, o Comercial-PI se mantém na liderança da Série B, agora com 5 pontos conquistados. O Timon foi a dois e agora está empatado com o Colorado de Piripiri, com um jogo a menos. O Ferroviário permanece em segundo, com três pontos.

Fonte: Globoesporte.com