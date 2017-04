FFP confirma que não houve irregularidade do Parnahyba

O Parnahyba consultou a Federação de Futebol do Piauí (FFP) sobre a existência de alguma irregularidade na escalação do atacante Fabiano na semifinal do primeiro turno do Campeonato Piauiense, vencida pelo clube do litoral em cima do Flamengo-PI. O Tubarão solicitou uma resposta da entidade que organiza o estadual depois da denúncia do Flamengo-PI na comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PI), que argumentou o uso do atleta de forma irregular. Em ofício enviado nesta quinta-feira ao presidente do Tubarão, Batista Filho, a FFP informou que o sistema da entidade “não consta irregularidade automática” na escalação do jogador.

Embora o TJD-PI não tenha se posicionado sobre a denúncia, a resposta da FFP à solicitação do Parnahyba traz uma tranquilidade ao time azulino.

- Vimos através deste informar que no sistema da Federação de Futebol do Piauí não consta irregularidade automática na escalação do atleta Fabiano Venâncio de Sousa Lima para a partida realizada no dia 18 de março de 2017, conforme consulta de regularidade solicitada em ofício, datado de 4 de abril de 2017, enviado a esta federação – responde a FFP em ofício ao clube, assinado pelo presidente da federação, Cesarino Oliveira.

O jurídico do clube rubro-negro deu uma interpretação nova à regra de cartões, alegando que o regulamento do Campeonato Piauiense traz uma redação diferente da usada no regulamento geral de competições da CBF, quando o jogador recebe o cartão vermelho após dois amarelos. Na contagem do Flamengo-PI, Fabiano não poderia jogar a semifinal porque teria que completar suspensão automática.

Com informações do Globoesporte.com/PI