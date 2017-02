FFP comunica alteração na tabela do Campeonato Piauiense

O Departamento de Competições da FFP informa que três jogos da Série A do Campeonato Piauiense sofreram alteração em relação à tabela original.

A partida entre Piauí e Flamengo, válida pela terceira rodada do estadual, foi adiada do dia 18 para o dia 19 de fevereiro em virtude da realização do Corso de Teresina. Já os jogos com mando de campo do 4 de Julho mudaram de horário a pedido da diretoria do clube.

Veja as alterações:

1º Turno, Rodada 3:

PIAUÍ X FLAMENGO / 18.02.2017 / Lindolfo Monteiro – 17h; alterado para 19.02.2017 / Lindolfo Monteiro – 16h.

1º Turno, Rodada 3:

4 DE JULHO X ALTOS / 18.02.2017 / Arena Ytacoariara – 16h; alterado para 18.02.2017 / Arena Ytacoatiara – 20h.

2º Turno, Rodada 2:

4 DE JULHO X PARNAHYBA / 01.04.2017 / Arena Ytacoariara – 16h; alterado para 01.04.2017 / Arena Ytacoatiara – 20h.

Fonte: ASCOM