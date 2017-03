FFP abre inscrições para Campeonato Piauiense Sub-19

A Federação de Futebol do Piauí abriu hoje (22) as inscrições para o Campeonato Piauiense de Futebol Sub-19. O prazo segue até a próxima sexta-feira (24) e as inscrições podem ser feitas junto à secretaria da entidade.

De acordo com a portaria publicada hoje, podem se inscrever os clubes que estão aptos a participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior/2018. São eles: River, Flamengo, Piauí, Altos, Cori-Sabbá, 4 de Julho, Tiradentes, Parnahyba, Picos e Timon.

O arbitral que irá definir o regulamento e a tabela da competição será realizado no dia 30 de março, às 16h, na sede da FFP.

Veja a portaria

Fonte: FFP