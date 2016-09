Ferroviário volta a campo neste sábado pela Série B

Depois da estreia na Série B do Campeonato Piauiense, os quatro clubes que participam da competição voltam a campo neste sábado (2) para a disputa da segunda rodada. As duas partidas serão realizadas em Teresina, no Estádio Lindolfo Monteiro.

A rodada dupla será aberta às 16h, com o jogo entre Timon e 4 de Julho. A partida terá arbitragem de Francisco Antonio Gonçalves de Arêa, Janystony Rabêlo e Alisson Damasceno. Mais tarde, às 18h, é a vez do Comercial receber o Ferroviário, líder da competição com 3 pontos. Para o jogo entre o Bode e o Ferrim foram escalados Diego Castro, Francisco Neurisman e Maura Cunha Costa.

Vale lembrar que o Comercial manda os seus jogos em Teresina em virtude da reforma do Estádio Deusdeth Melo, em Campo Maior, que ainda não foi concluída.

Os ingressos para acompanhar as partidas serão vendidos amanhã nas bilheterias do Lindolfinho, a partir das 14h, com arquibancada a preço promocional de R$ 10,00 e cadeiras custando R$ 20,00, com direito a meia-entrada.