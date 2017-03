Fernanda D’avila mostra corpaço em Miami

Quem pode, pode! A Fernanda D’avila mostrou o seu corpaço ao ser clicada de biquíni e maiô à beira de uma piscina em Miami, nos Estados Unidos. A modelo fitness, dançarina e apresentadora, que no início da semana passou por Cancún, no México, disse: “Esta é a terceira vez que venho para Miami, mas desta vez estou conhecendo outras partes que não havia tido tempo de ir. Sempre vinha na correria por causa das gravações e agora estou com o controle da minha agenda. Miami é sensacional, tem praias lindas e hotéis deslumbrantes”.

As medidas de Fernanda D’avila chamam a atenção: 90 cm de bumbum, 92 cm de busto, 55 cm de coxa e 64 cm de cintura, 1,69 m de altura e 56 kg. “Hoje consigo unir o trabalho ao lazer”, disse ela.

Fonte: Ego

Fotos: Marcos Junior/ MF Press Global/ Divulgação