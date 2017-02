Ferj pressiona administração do Maracanã para liberação do estádio

Na tarde desta quarta-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) enviou um documento à concessionária que administra o Maracanã em que pressiona para obter uma resposta sobre a liberação do estádio para a disputa do Campeonato Carioca. No ofício assinado pelo presidente da Federação, Rubens Lopes, também há o pedido para que seja interrompida a negociação direta entre os clubes cariocas e a própria administração do estádio.

No regulamento do Campeonato Carioca está previsto que clássicos, as semifinais e as finais dos turnos sejam realizadas no Maracanã. A Ferj alega que, por não ter como saber quais são os clubes que estarão nas fases finais, não é possível negociar com eles a utilização do estádio para o Estadual.

A Federação deu um prazo de 24 horas para que a concessionária se manifeste sobre a liberação ou não do estádio. Caso a administração do Maracanã afirme não ser possível a realização dos jogos, eles serão transferidos para o Estádio Nilton Santos, como foi o clássico entre Flamengo e Botafogo, marcado para o domingo da semana que vem, dia 12.

Leia abaixo todo o ofício enviado pela Ferj para a concessionária:

Fonte: Globo Esporte