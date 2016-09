O Porto das Barcas receberá no dia 17/09, a Feira do Livro Espírita. Na programação do evento haverá também, apresentações artísticas e a palestra “Vivência Mediúnica na obra de André Luiz”, com o lançamento do livro de mesmo nome, de autoria de Jacobson Trovão, coordenador nacional da Área de Mediunidade da FEB. A realização é do Centro Espírita Caridade e Fé. Outras informações em (86) 3222-4340.