Federação das Indústrias do Piauí homenageia imprensa nessa sexta em Parnaíba

A Federação das Indústrias do Piauí recebe os jornalistas na noite dessa sexta-feira (9) na sua sede da rua Riachuelo, região do centro histórico em Parnaíba por ocasião da Semana da Imprensa, que teve início dia 1º e encerra com um coquetel e a coroação da Rainha da Imprensa, sábado dia 10, na Fundação Raul Bacellar, bairro São José.

A Associação dos Comunicadores de Parnaíba, segundo o presidente José Luiz de Carvalho, está mobilizando toda a categoria para que participe da programação, como no sábado pela manhã, quando estão previstas visitas aos túmulos de Rubem Freitas e do radialista Jaime Lins.

Na noite dessa sexta-feira (9) na FIEPI serão entregues pela ASCOMPAR os diplomas de participação aos profissionais de comunicação atuantes em jornais, portais, blogs, rádio e de televisão. A Semana da Imprensa, única em todo o Brasil, foi criada há 54 anos pelo colunista social e radialista maranhense Rubem Freitas.

Fonte: ASCOMPAR

Edição: APM Notícias