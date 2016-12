Família é surpreendida a bala e um jovem fica ferido

O jovem Luís Paulo dos Santos Almeida, 22 anos, surpreendido a bala por um rival seu por volta das 22hs de terça-feira (27/12) na Avenida Francisco Borges do Santos, Bairro João XXIII, em Parnaíba. Luís Estava na companhia da companheira e um filho de colo do casal. O jovem foi atingido no abdômen, na perna esquerda e na virilha e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O autor da tentativa de homicídio conduzia um Moto Honda/Pop de cor vermelha e se utilizou de um revólver de calibre 38. Os policiais militares da Força Tática foram até a residência do adolescente acusado com quem a vítima tem um desentendimento, mas não o encontraram.

Acusado

Por Daniel Santos