Falta milho para alimentação do rebanho, diz Zé Hamilton

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Piauí – ALEPI o deputado José Hamilton (PTB) disse estar preocupado com a atual situação dos criadores de gado no estado, por causa da escassez de grãos (milho).

O parlamentar afirmou que o estoque existente da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB só vai poder atender os pequenos criadores até o final de fevereiro.

“Como o período chuvoso ainda não se consolidou, os criadores não tem como adquirir este produto no mercado devido ao elevado custo, tornando inviável a compra do milho. Causando grande prejuízo para a bacia leiteira do Piauí, como em Parnaíba, Teresina, Oeiras e outros municípios.”- justificou o Deputado.

Na próxima quarta-feira (15) o presidente da ALEPI vai encontrar com o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senador Blairo Maggi, e levar o ofício de José Hamilton que pede que o ministro autorize a liberação de grãos para a CONAB, evitando um prejuízo maior.