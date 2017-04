Lista de Fachin autoriza inquérito contra políticos piauienses

O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Procuradoria Geral da República (PGR) a investigar 9 ministros, 29 senadores e 42 deputados federais que fazem parte da chamada “lista do Janot”, afirmou nesta terça-feira (11) reportagem do jornal “O Estado de S. Paulo”.

Entre os alvos dos novos inquéritos, segundo o site da publicação, estão os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE).

O teor das decisões de Fachin não foi divulgado oficialmente. O texto da reportagem informa que o jornal teve acesso a despachos do ministro, assinados eletronicamente no último dia 4.

Os pedidos de investigação apresentados em 14 de março ao Supremo pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se basearam nos depoimentos das delações premiadas de 78 executivos e ex-dirigentes da Odebrecht.

De acordo com o site da publicação, Fachin autorizou a quebra do sigilo das 83 investigações que ele mandou abrir a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

A chamada “lista do Janot” contém 83 pedidos de abertura de inquérito, 211 pedidos de remessa de trechos das delações que citam pessoas sem foro no STF para outras instâncias da Justiça, 7 pedidos de arquivamento e 19 outras providências.

Segundo o jornal, o relator da Lava Jato também autorizou a investigação, no próprio STF, de um ministro do Tribunal de Contas da União, de três governadores e de 24 outros políticos e autoridades que, embora não tenham foro no tribunal, estão relacionados aos fatos narrados pelos colaboradores.

A lista

A lista dos investigados, segundo o jornal, é a seguinte:

MINISTROS (9)

PMDB (3)

Ministro da Casa Civil Eliseu Lemos Padilha (PMDB)

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República Wellington Moreira Franco (PMDB)

Ministro de Estado da Integração Nacional, Helder Barbalho (PMDB)

PSDB (2)

Ministro das Cidades Bruno Cavalcanti de Araújo (PSDB)

Ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

PPS (1)

Ministro da Cultura Roberto Freire (PPS)

PRB (1)

Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Marcos Antônio Pereira (PRB)

PP (1)

Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Blairo Borges Maggi (PP)

PSD (1)

Ministro da Ciência e Tecnologia Gilberto Kassab (PSD)

SENADORES (29)

PMDB (9)

Romero Jucá Filho (PMDB-RR)

Renan Calheiros (PMDB-AL)

Edison Lobão (PMDB-PA)

Kátia Regina de Abreu (PMDB-TO)

Eunício Oliveira (PMDB-CE)

Eduardo Braga (PMDB-AM)

Valdir Raupp (PMDB-RO)

Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

Marta Suplicy (PMDB-SP)

PSDB (7)

Aécio Neves (PSDB-MG)

Antônio Anastasia (PSDB-MG)

Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

Dalírio José Beber (PSDB-SC)

José Serra (PSDB-SP)

Eduardo Amorim (PSDB-SE)

Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

PT (4)

Paulo Rocha (PT-PA)

Humberto Sérgio Costa Lima (PT-PE)

Jorge Viana (PT-AC)

Lindbergh Farias (PT-RJ)

PSB (2)

Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

Lidice da Mata (PSB-BA)

DEM (2)

José Agripino Maia (DEM-RN)

Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

PP (2)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Ivo Cassol (PP-RO)

PC do B (1)

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

PTC (1)

Fernando Afonso Collor de Mello (PTC-AL)

PSD (1)

Omar Aziz (PSD-AM)

DEPUTADOS FEDERAIS (42)

PT (11)

Marco Maia (PT-RS)

Carlos Zarattini (PT-SP)

Nelson Pellegrino (PT-BA)

Maria do Rosário (PT-RS)

Vicente “Vicentinho” Paulo da Silva (PT-SP)

Vander Loubet (PT-MS)

Zeca Dirceu (PT-SP)

Zeca do PT (PT-MS)

Vicente Cândido (PT-SP)

Décio Lima (PT-SC)

Arlindo Chinaglia (PT-SP)

PP (5)

Mário Negromonte Jr. (PP-BA)

Paulo Henrique Lustosa (PP-CE)

Cacá Leão (PP-BA)

Dimas Fabiano Toledo (PP-MG)

Júlio Lopes (PP-RJ)

DEM (5)

Rodrigo Maia (DEM-RM), presidente da Câmara

José Carlos Aleluia (DEM-BA)

Felipe Maia (DEM-RN)

Ônix Lorenzoni (DEM-RS)

Rodrigo Garcia (DEM-SP)

PMDB (4)

Jarbas de Andrade Vasconcelos (PMDB-PE)

Pedro Paulo (PMDB-RJ)

Lúcio Vieira Lima (PDMB-BA)

Daniel Vilela (PMDB-GO)

PSDB (4)

Jutahy Júnior (PSDB-BA)

Yeda Crusius (PSDB-RS)

João Paulo Papa (PSDB-SP)

Betinho Gomes (PSDB-PE)

PR (3)

João Carlos Bacelar (PR-BA)

Milton Monti (PR-SP)

Alfredo Nascimento (PR-AM)

PRB (2)

Celso Russomano (PRB-SP)

Beto Mansur (PRB-SP)

PSB (2)

José Reinaldo (PSB-MA), por fatos de quando era governador do Maranhão

Heráclito Fortes (PSB-PI)

PSD (2)

Antônio Brito (PSD-BA)

Fábio Faria (PSD-RN)

PC do B (1)

Daniel Almeida (PCdoB-BA)

PTB (1)

Paes Landim (PTB-PI)

PPS (1)

Arthur Oliveira Maia (PPS-BA)

SD (1)

Paulinho da Força (SD-SP)

Ministros do TCU (1)

Vital do Rêgo Filho

SEM FORO NO STF (27)

Governadores (3)

Governador do Estado do Rio Grande do Norte Robinson Faria (PSD)

Governador do Estado do Acre Tião Viana (PT)

Governador do Estado de Alagoas, Renan Filho (PMDB)

Outros (24)