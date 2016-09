Exposição de “Arte Coletiva” estará aberta até sábado no Teatro Saraiva em Parnaíba

Está aberta ao público desde o dia 10 deste mês (setembro) a exposição “II Fazendo Arte Coletiva” no Teatro Saraiva na cidade de Parnaíba/PI. A exposição tem a participação de inúmeros artistas cada qual com seu estilo de arte. Desde os Origamis de Monique Ripardo, passando pelas Artes Plástica de Dacira Brandão até as Poesias de Marcello Silva.

II Fazendo Arte Coletiva, projeto criado pela artista plástica Darci Brandão, com intuito de reunir artistas de diversas modalidades como pintura, desenho, fotografia, poesias e etc, assim dar oportunidade de ARTE para todos.

Participam da exposição os trabalhos dos escritores Marcello Silva, Ihtalo Furtado e Luciana Azevedo; os(as) artistas plásticos: Dacira Brandão, Lucy C. Araújo, Rosi Lima, Herbert Véras Viana, Emiliano Val Marchetaria, Cristiano Lopes, Antonio Luis Bezerra da Cruz, Francineto Saraiva e Frank Cunha; Os fotógrafos: Adriano Carnalho e Aírton Porto; Artista origamista Monique Ripardo; A curadoria é do artista plástico e curador Carlos Di Holanda .

Vernissage com entrada gratuita, em um espaço excelente. Aguardamos todos durante esses dias de grandes acontecimentos. Venha prestigiar este grandioso evento.

Horários de Visitação á Exposição do “II Fazendo Arte Coletivo” no Teatro Saraiva – Bairro de Fátima, nº 819 – Parnaíba/PI.

Quinta-feira das 15h às 21h

Sexta-feira das 8h às 12h e das 15h às 21h

Sábado das 15h às 21h.