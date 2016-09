Expedição da Cidadania leva serviços da Justiça à população carente

Serviços básicos da Justiça estão sendo ofertados no município de Ilha Grande do Piauí através do programa “Expedição Cidadania”, que tem por objetivo atender a comunidade carente com emissão de documentos, concessão administrativa de benefícios previdenciários, Juizados Itinerantes, entre outros. As atividades começaram na segunda-feira (19/09) no salão paroquial de Nossa Senhora da Conceição.

A atividade de descentralização dos serviços está sendo realizada pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e órgãos do Poder Executivo como Secretaria de Segurança do Piauí e prefeituras de Parnaíba e Ilha Grande. A iniciativa, apoiada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), segue com suas atividades até sexta-feira (23/09). O atendimento acontece das 08h às 16h com intervalo de almoço.

Por Daniel Santos